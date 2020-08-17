الكويت.. قانون الدين العام يثير رفضاً شعبياً آخر تحديث: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 16:20 - GMT 13:20 تارخ النشر: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 16:02 - GMT 13:02 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الكويت.. قانون الدين العام يثير رفضاً شعبياً PDF اطبع حجم الخط نظرة على تفاصيل قانون الدين العام في الكويت والذي أصبح مطلباً مهما لتمويل عجز ميزانية الدولة. إقرأ أيضاً الذهب.. أداء إيجابي متوقع حتى نهاية 2020 13:48 GMT إقرأ أيضاً مطالبات بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي 13:07 GMT