عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات جرس الإغلاق

الكويت.. قانون الدين العام يثير رفضاً شعبياً

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نظرة على تفاصيل قانون الدين العام في الكويت والذي أصبح مطلباً مهما لتمويل عجز ميزانية الدولة.

إقرأ أيضاً الذهب.. أداء إيجابي متوقع حتى نهاية 2020 الذهب.. أداء إيجابي متوقع حتى نهاية 2020 13:48 GMT
إقرأ أيضاً مطالبات بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي مطالبات بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي 13:07 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر