رغم كورونا.. مؤشرات جاذبة للمستثمرين الخليجيين آخر تحديث: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 16:36 - GMT 13:36 تارخ النشر: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 16:33 - GMT 13:33 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رغم كورونا.. مؤشرات جاذبة للمستثمرين الخليجيين PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود، علي تقي، للحديث حول أداء الأسهم في الأسواق المالية الخليجية. كلمات دالّة #ريادة الأعمال, #السعودية, #مؤشر, #مرتبة, #المرصد العالمي لريادة الأعمال إقرأ أيضاً مطالبات بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي 13:07 GMT إقرأ أيضاً السعودية.. موسم نتائج "استثنائي" للربع الثاني مع وضوح تداعيات كورونا 12:35 GMT