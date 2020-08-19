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رغم كورونا.. مؤشرات جاذبة للمستثمرين الخليجيين

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود، علي تقي، للحديث حول أداء الأسهم في الأسواق المالية الخليجية.

كلمات دالّة

#ريادة الأعمال, #السعودية, #مؤشر, #مرتبة, #المرصد العالمي لريادة الأعمال
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