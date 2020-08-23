بعد 8 أسابيع متراجعة.. ما الذي حدث للدولار الأميركي؟ آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 17:55 - GMT 14:55 تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد 8 أسابيع متراجعة.. ما الذي حدث للدولار الأميركي؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets رامي أبو زيد للحديث حول أداء أسواق المال العالمية. إقرأ أيضاً لماذا تبيع الشركات حصصاً فيها للبنوك؟ 20:45 GMT إقرأ أيضاً مصر تستهدف زيادة إصدارات الدين 20% 12:38 GMT