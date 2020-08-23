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بعد 8 أسابيع متراجعة.. ما الذي حدث للدولار الأميركي؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets رامي أبو زيد للحديث حول أداء أسواق المال العالمية.

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