إلغاء إعفاء ضريبي يوفر لمصر 33 مليار جنيه آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 16:15 - GMT 13:15 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 16:09 - GMT 13:09 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إلغاء إعفاء ضريبي يوفر لمصر 33 مليار جنيه PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، رضوى السويفي، للحديث حول إلغاء إعفاء الضريبة على أذون الخزانة في مصر. إقرأ أيضاً كيف ستؤثر تخفيضات أوبك+ بضمان استقرار النفط؟ 12:46 GMT إقرأ أيضاً الأسواق تترقب اللقاح وتوجهات الفدرالي الأميركي 13:42 GMT