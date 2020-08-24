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إلغاء إعفاء ضريبي يوفر لمصر 33 مليار جنيه

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، رضوى السويفي، للحديث حول إلغاء إعفاء الضريبة على أذون الخزانة في مصر.

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