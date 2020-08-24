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كيف ستؤثر تخفيضات أوبك+ بضمان استقرار النفط؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، للحديث حول توقعات أسواق النفط.

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