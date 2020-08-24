كيف ستؤثر تخفيضات أوبك+ بضمان استقرار النفط؟ آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 15:46 - GMT 12:46 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 15:35 - GMT 12:35 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ستؤثر تخفيضات أوبك+ بضمان استقرار النفط؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، للحديث حول توقعات أسواق النفط. إقرأ أيضاً مصر تستهدف زيادة إصدارات الدين 20% 12:38 GMT إقرأ أيضاً إلغاء إعفاء ضريبي يوفر لمصر 33 مليار جنيه 13:15 GMT