كورونا يقلب موازين داو جونز الصناعي الأميركي آخر تحديث: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 16:09 - GMT 13:09 تارخ النشر: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 15:30 - GMT 12:30 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يقلب موازين داو جونز الصناعي الأميركي PDF اطبع حجم الخط نظرة على تطورات مؤشر داو جونز الصناعي في وول ستريت. إقرأ أيضاً الأسواق تترقب اللقاح وتوجهات الفدرالي الأميركي 13:42 GMT إقرأ أيضاً هذه قطاعات الأسهم الجاذبة في زمن كورونا 14:18 GMT