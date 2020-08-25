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كورونا يقلب موازين داو جونز الصناعي الأميركي

المصدر: العربية.نت
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نظرة على تطورات مؤشر داو جونز الصناعي في وول ستريت.

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