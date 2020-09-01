كورونا مصدر جديد لتلوث البيئة بالعالم

نظرة على أرقام مخلفات كمامات وقفازات الوقاية من جائحة كورونا:
- كوفيد - 19 مصدر جديد للتلوث البيئي عبر ارتفاع استخدام معدات الوقاية الشخصية.
- تعطل إعادة تدوير المخلفات لمنع انتشار العدوى من معدات الوقاية الشخصية.
- المخلفات البلاستيكية تنتهي إلى المحيطات.
- ارتفاع مبيعات الأقنعة من 88 مليار دولار في 2019 إلى 166 مليار دولار في 2020.
- إنتاج 89 مليون قناع و76 مليون قفاز بلاستيكي شهرياً.
- 8 ملايين طن من البلاستيك تذهب إلى المحيطات سنوياً.
- توقعات بارتفاع مخلفات البلاستيك بمقدار 123 ألف طن سنوياً.