هل تعيق ليبيا تعافي أسواق النفط؟

قال عبدالعزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية إنه منذ أن توصلت أوبك وحلفائها إلى اتفاقية خفض الإنتاج، كانت هناك رغبة من الجميع على الالتزام بها.

وأضاف أن هناك مراقبة أكثر دقة متبعة من قبل السعودية لتنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء التي قامت بزيادة الإنتاج أكدت على أنها ستقوم بتخفيضه بما يعوض تلك الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عودة ليبيا لإنتاج النفط لن يؤثر بصورة كبيرة على السوق، إذ أن مستويات إنتاجها لن تعود إلى ما قبل الأزمة خلال الفترة المقبلة، كما أن خفض الإنتاج التعويضي سيكون مؤثرا في الأسواق بصورة أكبر من عودة النفط الليبي للسوق.