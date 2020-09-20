هذا السبب وراء تراجع أرباح البنوك المصرية 20%

قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة إن السبب في تراجع أرباح البنوك المصرية في النصف الأول هو ارتفاع المخصصات التي اتخذتها البنوك لمواجهة التداعيات المحتملة لكورونا.

وأشارت إلى أن الأرباح التشغيلية للبنوك كانت جيدة جدا، وكانت هوامش الربحية متماسكة رغم تراجع أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس.

وأوضحت أن نتائج الربع الثالث والرابع ستكون اختبارا لجودة الأصول.

وتراجعت أرباح البنوك المصرية بـ 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتبلغ 50 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي عن تراجع أرباح البنوك الخمسة الكبرى بـ 16% خلال فترة ستة أشهر لتبلغ 42 مليار جنيه، كما رفعت هذه البنوك مخصصاتها إلى 83 مليار جنيه.