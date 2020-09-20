هل تكمل السوق السعودية ارتفاعاتها بعد اقترابها من القمة؟ 

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن المكاسب المستمرة للسوق السعودية والتي تعتبر أكبر سلسلة ارتفاعات في 6 أشهر، كانت بسبب المستثمرين الأفراد.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أنه خلال فترة الصيف، كان يتعرض السوق السعودي لما يتعرض لبعض الأسواق العالمية، وهو دخول المستثمرين الأفراد الذين يضخون سيولة في السوق ما يؤدي إلى ارتفاعه.

وأوضح أن هذا خلق مضاربة في السوق. وتابع أن هذه السيولة "ليس كلها سيولة مؤسساتية، لأن توازن محفظة أم إس سي أي انتهى. هؤلاء المستثمرون الأفراد الذين حصلوا على مساعدات والدولة أمنت رواتبهم حتى تظل الشركات واقفة على قدمها" ضخوا أموالا في الأسواق وكانوا فعليا متفرغين للسوق المالي.

وأوضح أن السوق السعودي يقترب من قمته، وينقصه 20 إلى 30 نقطة ويمحو خسائر العام الماضي.

وذكر أن عند مستوى 8400 نقطة، وهي قمة السوق، "يجب أن يكون الناس حذرين منه لأن هناك تقييما مبالغا فيه عند هذا المستوى حتى لو حسبنا التقيمات على أرباح العام المقبل".