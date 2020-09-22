هل تعود السيولة في السوق السعودي إلى مستوياتها المرتفعة؟ 

قال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital إن قيم التداولات في السوق السعودي ستعود إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعها خلال الجلسات القليلة الماضية.

وأضاف في حديثه لقناة العربية إلى أن ارتفاع معدلات السيولة التي وصلت إلى 20 مليار ريال في اليوم، كان سببه إعادة التوازن لبعض المؤسسات والتي دخلت السوق السعودي وضخت سيولة كبيرة به.

وأشار إلى أنه بالرغم من تراجع حجم السيولة اليوم الثلاثاء، إلى 9 مليارات ريال، إلا أنه يعادل 3 أضعاف قيم التداولات قبل شهر رمضان الماضي.

وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد ينتظرون خلال الفترة الحالية تصحيحا في السوق لضخ المزيد من السيولة.