هذه العوامل ساهمت في نمو أرباح المراعي رغم كورونا والقيمة المضافة

قال عبدالله الربدي، خبير أسواق مالية، إن قطاع الأغذية هو أحد القطاعات الأقل تأثراً من جائحة كورونا، وما يدلل على ذلك نمو أرباح المراعي بنسبة 7% في الربع الثالث.

وأوضح أن الربع الثالث 2020 كان خارج الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، و"بالتالي نتكلم الآن على ما بعد كورونا".

وأوضح أن القطاع الغذائي أثبت أنه قطاع دفاعي، رغم أن الربع الثالث تم تطبيق خلاله الزيادة في ضريبة القيمة المضافة بثلاثة أضعاف.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك كان هناك طلب على منتجات الشركة. وأوضح أن الأسواق التي دعمت الطلب على منتجات المراعي هي السعودية ثم الكويت ومصر.

وأشار إلى أن بقاء المواطنين في بلادهم بالدول الثلاث بسبب جائحة كورونا ساهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.