خبير: أداء بعض شركات التأمين بالسعودية لا يعكس حجم رأسمالها

قال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، إن قطاع التأمين في المملكة من المتوقع أن يشهد اندماجات خلال الفترة المقبلة.

وقال لقناة العربية إن المشكلة في القطاع التأميني كانت من قبل أزمة كورونا، مشيراً إلى أن عدد الشركات ورؤوس الأموال التي جرى ضخها بالقطاع كان أكبر بكثير من حجم السوق.

وأوضح أن هناك عدداً قليلاً من الشركات هي المسيطرة على السوق وباقي الشركات التي لم تحصل على حصة سوقية كبيرة، لا تعكس نتائج أعمالها حجم الاستثمار الذي تم ضخه بها.

وتابع: "بالتالي كان يجب إعادة ترتيب أوراق وطرح فكرة الاندماجات، أزمة كورونا سرعت من العملية، ولكن يجب أن يكون هناك فائدة وقيمة مضافة للشركات التي تنوي الاندماج".

وأشار إلى أن عدد قليل من الشركات تم اندماجها، لكن مازال هناك عدد كبير من الشركات أوضاعها غير واضحة.