شركة "ADQ" القابضة.. لماذا أسستها أبوظبي؟

- شركة القابضة ADQ أسستها أبوظبي في 2018
- نقلت إليها الحكومة أصولا استراتيجية مثل أسهم الموانئ والمطار وسوق المال
- تدير محفظة تضم أكثر من 90 شركة تشمل الأغذية والخدمات اللوجستية والصناعات والطيران
- وفي 6 أكتوبر 2020، اقترحت "صناعات" التابعة للقابضة ADQ توحيد أعمال "الفوعة" و"أغذية".
- 24 سبتمبر 2020: أضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى محفظة أعمالها
- 17 سبتمبر 2020: استحوذت على 22% في أرامكس
- 14 سبتمبر 2020: أطلقت "سلال" في أبوظبي لتنويع مصادر المنتجات الغذائية
- 18 أغسطس 2020: أعلنت عن تعاون مع "أبوظبي للاستثمار" لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
- 22 يوليو 2020: اتفاقية مع "أدنوك" لتأسيس كيان استراتيجي لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات
- 16 يوليو 2020: دمجت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و"موانئ أبوظبي" تحت مظلة واحدة
- 20 مايو 2020: دشنت صندوق مشاريع بـ 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي العالمي
- 13 مايو 2020: استحوذت على 50% من شركة "الظاهرة" لتوسيع أعمالها في قطاع الزراعة والأغذية