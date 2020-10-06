شركة "ADQ" القابضة.. لماذا أسستها أبوظبي؟

18 صفر 1442 هـ -

18 صفر 1442 هـ -

- شركة القابضة ADQ أسستها أبوظبي في 2018

- نقلت إليها الحكومة أصولا استراتيجية مثل أسهم الموانئ والمطار وسوق المال

- تدير محفظة تضم أكثر من 90 شركة تشمل الأغذية والخدمات اللوجستية والصناعات والطيران

- وفي 6 أكتوبر 2020، اقترحت "صناعات" التابعة للقابضة ADQ توحيد أعمال "الفوعة" و"أغذية".

- 24 سبتمبر 2020: أضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى محفظة أعمالها

- 17 سبتمبر 2020: استحوذت على 22% في أرامكس

- 14 سبتمبر 2020: أطلقت "سلال" في أبوظبي لتنويع مصادر المنتجات الغذائية

- 18 أغسطس 2020: أعلنت عن تعاون مع "أبوظبي للاستثمار" لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

- 22 يوليو 2020: اتفاقية مع "أدنوك" لتأسيس كيان استراتيجي لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات

- 16 يوليو 2020: دمجت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و"موانئ أبوظبي" تحت مظلة واحدة

- 20 مايو 2020: دشنت صندوق مشاريع بـ 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي العالمي

- 13 مايو 2020: استحوذت على 50% من شركة "الظاهرة" لتوسيع أعمالها في قطاع الزراعة والأغذية