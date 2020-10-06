لماذا تغلق ثاني أكبر دور سينما بالعالم أبوابها؟

تدرس ثاني أكبر سلسلة لدور السينما في العالم Cineworld طرقاً مختلفة لجمع الأموال وسط التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأكدت الشركة أنها ستغلق دور السينما مؤقتاً حتى إشعار آخر. وسيؤدي هذا الإغلاق إلى تهديد 45 ألف وظيفة في بريطانيا والولايات المتحدة.

وتعد الشركة ثاني أكبر دور سينما في العالم تمتلك أكثر من 500 سينما و127 سينما في المملكة المتحدة، وابتداء من يوم الخميس الثامن من أكتوبر سيكون آخر يوم عمل لدور السينما التابع للشركة.

والأكثر قلقا من ذلك هو إعلان الشركة أنه الإغلاق سيكون حتى إشعار آخر، فليس هناك جدول زمني بشأن عودة فتح دور السينما.

وأنهت أسهم الشركة أمس التداولات على تراجع بنسبة 36.15% في بورصة لندن.