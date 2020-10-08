لماذا لم تخفض مصر أسعار الوقود بعد تراجع سعر النفط؟

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك معادلة لتسعير المنتجات البترولية في مصر تعتمد على تكلفة الإنتاج وسعر الاستيراد، وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أنه بعد أن تراجع الاستهلاك في الربع الأول من العام الجاري، كانت هناك زيادة في كمية الاستهلاك خلال الربع الثاني، في الوقت ذاته ثبتت أسعار تحويل الدولار أمام الجنيه.

وتوقع أن تحقق الدولة وفورات في دعم المواد البترولية المقرر خلال العام المالي الجاري البالغ 20 مليار جنيه. وتوقع في الوقت ذاته أن يتم تخفيض أسعار الغاز للمصانع بنحو نصف دولار ليصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك صناعات مازالت أسعار الغاز في مصر لها مغرية مثل شركات الأسمدة.