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أبرز شركاء المعرفة والتواصل لمجموعة الأعمال السعودية B20

المصدر: دبي - العربية.نت
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تعد مجموعة الأعمال السعودية (B20) أول مجموعة تواصل وتمثل القطاع الخاص ويرأسها يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) رئيس مجموعة الأعمال (B20) وشيربا (ممثل) مجموعة الأعمال الدكتور عبد الوهاب السعدون ويقود مجلس الغرف السعودية المجموعة لهذا العام. ومجموعة تواصل الأعمال أقدم مجموعات التواصل إذ تم إنشاؤها عام 2010 ضمن رئاسة كوريا الجنوبية لأعمال مجموعة العشرين بهدف تمثيل مصالح قطاع الأعمال لدى دول مجموعة العشرين، وتعمل المجموعة بالتعاون مع شركاء المعرفة بتطوير سياسات ومقترحات المجموعة المعنية بإيصال صوت قطاع الأعمال لقادة دول مجموعة العشرين.

كلمات دالّة

#مجموعة_العشرين, #مجموعة الأعمال السعودية
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