هل تؤثر الانتخابات الأميركية في قرار أوبك بلس؟

قال صالح الجلاد ناشر مجلة ميس الأسبوعية إن الاتصالات السعودية الروسية تعطي مؤشرا أن السياسية المتبعة بين أعضاء أوبك بلس سياسة سليمة وسياسة تساهم في استقرار الأسعار و استقرار تأثير الأسعار على البلدان.

وأضاف في تصريحاته للعربية أنه إذا كانت هناك أسس يتم عليها تخفيض الإنتاج، فإن اللجنة قد تتخذ قرارا بهذا الأمر في الأسواق العالمية، لكن لا توجد سياسة معلنة بشأن هذا الأمر بعد.

وفيما يتعلق بتأثير الانتخابات الأميركية على النفط، قال الجلاد إنه في حال فوز جو بايدن فإن بعض الأمور قد لا تكون مناسبة للاستقرار النفطي.