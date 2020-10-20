كيف ستتعامل أوبك+ مع حالة عدم اليقين بالسوق النفطية؟

قال يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits إن السعودية وروسيا أرسلتا أمس العديد من الإشارات الإيجابية للسوق النفطية، وهو ما انعكس على حالة تماسك الأسعار خلال تداولات اليوم.

وقال في حديثه مع العربية إن الطلب الرئيسي للاجتماع الوزاري لأوبك بلس هو التركيز على الالتزام بمستويات الإنتاج المقررة، خاصة الدول التي لديها فائض في الإنتاج ولم تسلم خطط تعويض الإنتاج.

وأوضح أن هناك إشادة واسعة حظيت بها العراق ونيجيريا بسبب التزامهم بمستويات الإنتاج المقررة.

وذكر أن التوقعات كانت تشير إلى احتمالية اتخاذ قرار بتمديد مستويات تخفيض الإنتاج الحالية إلى عام 2021، لكن على ما يبدو أن أوبك بلس تفضل الانتظار حتى اتضاح الصورة على نحو كامل بسبب ضبابية الوضع بالسوق.