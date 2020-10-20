عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات جرس الإغلاق

كيف ستتعامل أوبك+ مع حالة عدم اليقين بالسوق النفطية؟

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قال يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits إن السعودية وروسيا أرسلتا أمس العديد من الإشارات الإيجابية للسوق النفطية، وهو ما انعكس على حالة تماسك الأسعار خلال تداولات اليوم.

وقال في حديثه مع العربية إن الطلب الرئيسي للاجتماع الوزاري لأوبك بلس هو التركيز على الالتزام بمستويات الإنتاج المقررة، خاصة الدول التي لديها فائض في الإنتاج ولم تسلم خطط تعويض الإنتاج.

وأوضح أن هناك إشادة واسعة حظيت بها العراق ونيجيريا بسبب التزامهم بمستويات الإنتاج المقررة.

وذكر أن التوقعات كانت تشير إلى احتمالية اتخاذ قرار بتمديد مستويات تخفيض الإنتاج الحالية إلى عام 2021، لكن على ما يبدو أن أوبك بلس تفضل الانتظار حتى اتضاح الصورة على نحو كامل بسبب ضبابية الوضع بالسوق.

كلمات دالّة

#أوبك_بلس, #النفط
إقرأ أيضاً هكذا تستفيد أرامكو وسابك من توسيع مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات هكذا تستفيد أرامكو وسابك من توسيع مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات 14:50 GMT
إقرأ أيضاً هذه توقعات توزيعات قطاع الأسمنت السعودي هذه توقعات توزيعات قطاع الأسمنت السعودي 13:31 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر