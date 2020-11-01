قال نعمان خالد مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال لقناة العربية إن أغلب التوقعات ترجح دخول سهمي سليمان الحبيب ومواساة في مؤشر مررغان ستانلي للأسواق الناشئة وهو حدث كبير، إذ أنه يعد أول انضمام أسهم بالقطاع الصحي للمؤشر.

وأضاف أن سهم سليمان الحبيب، من المتوقع أن يجذب تدفقات قدرها 150 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالسوق الإماراتية، أوصح أنه من التوقع أن يدخل بنك أبوظبي الإسلامي في المؤشر الكبير لمورغان ستانلي ليجذب 106 ملايين دولار، فيما ستدخل أسهم شركة أرامكس في المؤشر الصغير لتجذب 6 ملايين دولار.

وأشار إلى أن جذب المزيد من الأسهم الإماراتية مرتبط بقرار من الشركات نفسها، لتقوم بزيادة النسبة المسموحة لتملك الأجانب.

