كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الاثنين، عن قرب تطبيق المرحلة السابعة عشرة والأخيرة، من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها من 1 – 4 عمال.

وقالت الوزارة في بيان، إن ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع ديسمبر 2020.

ويهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها.

بدأ تطبيق برنامج "حماية الأجور" في 1 سبتمبر 2013؛ تدريجيا وشمل المنشآت العملاقة في مرحلته الأولى وصولًا إلى المرحلة السادسة عشرة التي شملت إلزام المنشآت الصغيرة ممن لديها 5 عاملين فأكثر بتطبيق النظام منذ تاريخ 1 أغسطس 2020.