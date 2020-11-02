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الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد عند 8.4 مقابل الدولار

الليرة التركية

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد عند 8.4 مقابل الدولار

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دبي - العربية.نت

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أدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناجورنو قرة باغ إلى إثارة قلق المستثمرين.

ونزلت الليرة بشكل كبير مؤخرا وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة. حيث فقدت العملة ما يزيد عن 26 %، هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1% من 8.9% اليوم، قائلا إن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.

وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو كرباخ إلى ضعف الليرة.

وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25% ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75%، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.

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