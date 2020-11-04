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أسواق السلع قالت كلمتها.. وتنبأت بفوز هذا المرشح

الانتخابات الأميركية

أسواق السلع قالت كلمتها.. وتنبأت بفوز هذا المرشح

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دبي - العربية.نت

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قال أيمن أبو هند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأميركية للاستثمار إن هناك ضبابية كبيرة في الأسواق، فلا تعكس حركة الأسهم احتمالية فوز أحد المرشحين.

وأوضح في حديثه مع العربية أن الأسواق تفضل أي رئيس سواء ترمب أو بايدن، بشرط أن يكون الفائز مسيطر في الكونغرس.
وأشار في الوقت ذاته، أن المؤشرات الأولية في الانتخابات تشير إلى التوجه نحو السيناريو الأسوأ. وذكر أن أسواق السلع حاليا تعكس بصورة أكبر فوز ترمب، في ظل تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار.

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