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هذه مخصصات أكبر البنوك الإماراتية في الربع الثالث

بنوك الإمارات

هذه مخصصات أكبر البنوك الإماراتية في الربع الثالث

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مقابلة مع الصحفي المختص في تغطية أسواق المال الإماراتية للحديث عن أداء البنوك في الربع الثالث.

أرباح أكبر 5 بنوك إماراتية في الربع الثالث

FAB
2019 الربح 3.1 مليار درهم
2020 الربح 2.5 مليار درهم

ENBD
2019 الربح 5 مليار درهم
2020 الربح 1.5 مليار درهم

DIB
2019 1.2 مليار درهم
2020 1 مليار درهم

ADCB
2019 1.4 مليار درهم
2020 1.3 مليار درهم

ADIB
2019 620 مليون درهم
2020 533 مليون درهم

مخصصات أكبر البنوك الإماراتية في الربع الثالث

FAB
Q2 1 مليار درهم
Q3 503 مليون درهم

ENBD
Q2 1.6 مليار درهم
Q3 2.1 مليار درهم

DIB
Q2 668 مليون درهم
Q3 486 مليون درهم

ADCB
Q2 560 مليون درهم
Q3 503 مليون درهم

ADIB
Q2 321 مليون درهم
Q3 245 مليون درهم

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