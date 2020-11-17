مقابلة مع الصحفي المختص في تغطية أسواق المال الإماراتية للحديث عن أداء البنوك في الربع الثالث.
أرباح أكبر 5 بنوك إماراتية في الربع الثالث
FAB
2019 الربح 3.1 مليار درهم
2020 الربح 2.5 مليار درهم
ENBD
2019 الربح 5 مليار درهم
2020 الربح 1.5 مليار درهم
DIB
2019 1.2 مليار درهم
2020 1 مليار درهم
ADCB
2019 1.4 مليار درهم
2020 1.3 مليار درهم
ADIB
2019 620 مليون درهم
2020 533 مليون درهم
مخصصات أكبر البنوك الإماراتية في الربع الثالث
FAB
Q2 1 مليار درهم
Q3 503 مليون درهم
ENBD
Q2 1.6 مليار درهم
Q3 2.1 مليار درهم
DIB
Q2 668 مليون درهم
Q3 486 مليون درهم
ADCB
Q2 560 مليون درهم
Q3 503 مليون درهم
ADIB
Q2 321 مليون درهم
Q3 245 مليون درهم