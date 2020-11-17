مقابلة مع الصحفي المختص في تغطية أسواق المال الإماراتية للحديث عن أداء البنوك في الربع الثالث.

أرباح أكبر 5 بنوك إماراتية في الربع الثالث

FAB

2019 الربح 3.1 مليار درهم

2020 الربح 2.5 مليار درهم

ENBD

2019 الربح 5 مليار درهم

2020 الربح 1.5 مليار درهم

DIB

2019 1.2 مليار درهم

2020 1 مليار درهم

ADCB

2019 1.4 مليار درهم

2020 1.3 مليار درهم

ADIB

2019 620 مليون درهم

2020 533 مليون درهم

مخصصات أكبر البنوك الإماراتية في الربع الثالث

FAB

Q2 1 مليار درهم

Q3 503 مليون درهم

ENBD

Q2 1.6 مليار درهم

Q3 2.1 مليار درهم

DIB

Q2 668 مليون درهم

Q3 486 مليون درهم

ADCB

Q2 560 مليون درهم

Q3 503 مليون درهم

ADIB

Q2 321 مليون درهم

Q3 245 مليون درهم