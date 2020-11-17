أطلق المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي مطر محمد الطاير اليوم الثلاثاء دليل التطوير العقاري.

وأعد هذا الدليل دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وفقاً لصحيفة 24 الإماراتية.

واطلع مطر الطاير على محتوى دليل التطوير العقاري، الذي يضم جميع الخدمات التي تقدم للمطور العقاري في إمارة دبي من مختلف الجهات المعنية بعملية التطوير العقاري، وشرحها بشكل بسيط وبطريقة مفيدة، مع تحديد آليات توفيرها والمدة اللازمة لإنجاز كل خدمة وتكلفتها والجهة المسؤولة عن إنجازها.

وجاء الدليل الذي تم إعداده بالتعاون مع 23 جهة حكومية وغير حكومية بنسخة إلكترونية يسهل معها عملية التصفح.

وحدد الدليل عملية التطوير العقاري في إمارة دبي من خلال 3 مراحل رئيسية، وهي مرحلة الترخيص لممارسة نشاط التطوير العقاري، ومرحلة التطوير العقاري، ومرحلة ما بعد التطوير العقاري.

ويقوم الدليل بحصر كافة الخدمات الأخرى التي تقدمها جهات الترخيص إلى المطور العقاري، والتي قد يحتاج إليها المطور في بعض الحالات الخاصة.

مقابلة مع مراسلة العربية سمر الماشطة من داخل سيتي سكيب دبي.