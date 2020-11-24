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هذا هو مشهد التجارة الإلكترونية في الخليج بعد كورونا

تجارة إلكترونية

هذا هو مشهد التجارة الإلكترونية في الخليج بعد كورونا

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العربية.نت

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مشهد التجارة الإلكترونية في الخليج:

- تضاعف عدد مواقع التجارة الإلكترونية بأكثر من 3 مرات منذ 2015.

- قفزة لعدد زوار المواقع الخمسة الأولى بـ 50% للوصول إلى 21 مليون مستخدم شهريا.

- توقعات حجم سوق التجارة الإلكترونية في 2020.

- قبل كورونا 21.6 مليار دولار.

- نمو سنوي 32% من 2015 - 2020.

- توقعات حجم سوق التجارة الإلكترونية في 2020 بعد كورونا.

- 24 مليار دولار نمو سنوي 36% من 2020 - 2025.

- نسبة 3% من زوار مواقع التجارة الإلكترونية يقومون بعملية شراء.

- ينفق المستهلكون 600 - 1300 دولار سنوياً على التسوق عبر الإنترنت.

- مبيعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية هي الأكبر 5.4 مليار دولار بنهاية 2020.

- مبيعات الأزياء والتجميل في المرتبة الثانية 4.9 مليار دولار بنهاية 2020.

- مشهد التجارة الإلكترونية في السعودية.

توقعات حجم سوق التجارة الإلكترونية في 2020: قبل كورونا 9.8 مليار دولار.

توقعات حجم سوق التجارة الإلكترونية في 2020: بعد كورونا 11 مليار دولار.

- توقعات بنمو التجارة الإلكترونية 46% العام الحالي مقارنةً مع العام الماضي.

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