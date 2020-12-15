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بالأرقام.. السعودية تتألق على عرش مؤشرات التنافسية

اقتصاد السعودية

بالأرقام.. السعودية تتألق على عرش مؤشرات التنافسية

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العربية.نت

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احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في نمو القوى العاملة، وفق الكتاب السنوي للتنافسية 2020. وجاءت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر أسعار المستهلك، وكذلك في الأمن السيبراني.

ووفق كتاب التنافسية لعام 2020، السعودية هي في المرتبة الثالثة عالميا في نمو صادرات الخدمات التجارية. كما حلت المملكة بالمرتبة الرابعة عالميا في سياسات البنك المركزي، وكذلك في إنفاق الحكومة على التعليم. كما جاءت في المرتبة السادسة في أسعار الوقود، واحتياطيات النقد الأجنبي للفرد.

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