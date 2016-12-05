هل يتدهور اليورو إلى ما دون التعادل مع الدولار؟

رائد الخضر رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة أمانة كابيتال يشير إلى أن اليورو سيشهد المزيد من التذبذب في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل حالة "الغموض" التي تكتنف السياسات القادمة في الدول الأوروبية والتي ستأثر سلباً على سعر اليورو أمام الدولار.

