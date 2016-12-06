سامبا بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها لدى "أوجيه" آخر تحديث: الثلاثاء 6 ربيع الأول 1438 هـ - 06 ديسمبر 2016 KSA 16:07 - GMT 13:07 تارخ النشر: الثلاثاء 6 ربيع الأول 1438 هـ - 06 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سامبا بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها لدى "أوجيه" PDF اطبع حجم الخط محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات ينوه بأن البنوك هي الأكثر استفادة من سداد الحكومة لمستحقات المقاولين.