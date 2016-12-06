سامبا بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها لدى "أوجيه"

6 ربيع الأول 1438 هـ -

6 ربيع الأول 1438 هـ -

محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات ينوه بأن البنوك هي الأكثر استفادة من سداد الحكومة لمستحقات المقاولين.