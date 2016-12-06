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سامبا بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها لدى "أوجيه"

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محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات ينوه بأن البنوك هي الأكثر استفادة من سداد الحكومة لمستحقات المقاولين.

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