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صنّاع السياسات يتوقعون 3 قرارات رفع للفائدة الأميركية العام المقبل

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ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الاوسط ساكسو بنك يتوقع أن يعادل اليورو الدولار خلال مهلة أقصاها شهر من الآن.

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