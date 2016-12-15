صنّاع السياسات يتوقعون 3 قرارات رفع للفائدة الأميركية العام المقبل آخر تحديث: الخميس 15 ربيع الأول 1438 هـ - 15 ديسمبر 2016 KSA 13:11 - GMT 10:11 تارخ النشر: الخميس 15 ربيع الأول 1438 هـ - 15 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صنّاع السياسات يتوقعون 3 قرارات رفع للفائدة الأميركية العام المقبل PDF اطبع حجم الخط ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الاوسط ساكسو بنك يتوقع أن يعادل اليورو الدولار خلال مهلة أقصاها شهر من الآن.