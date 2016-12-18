خبراء يتوقعون تحول السيولة من العقار الى سوق الاسهم السعودية بـ2017 آخر تحديث: الأحد 18 ربيع الأول 1438 هـ - 18 ديسمبر 2016 KSA 16:02 - GMT 13:02 تارخ النشر: الأحد 18 ربيع الأول 1438 هـ - 18 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خبراء يتوقعون تحول السيولة من العقار الى سوق الاسهم السعودية بـ2017 PDF اطبع حجم الخط تركي فدعق مدير إدارة الابحاث و المشورة لدى شركة البلاد المالية ينوه بمكاسب أسهم الاسمنت بعد تحديد رسوم التصدير.