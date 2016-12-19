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بنك مصر يوقع اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع مؤسسات صينية

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رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية تشير إلى ارتفاع ملحوظ لمؤشر الاسهم القيادية في البورصة المصرية.

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