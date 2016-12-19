بنك مصر يوقع اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع مؤسسات صينية آخر تحديث: الاثنين 19 ربيع الأول 1438 هـ - 19 ديسمبر 2016 KSA 16:20 - GMT 13:20 تارخ النشر: الاثنين 19 ربيع الأول 1438 هـ - 19 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بنك مصر يوقع اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع مؤسسات صينية PDF اطبع حجم الخط رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية تشير إلى ارتفاع ملحوظ لمؤشر الاسهم القيادية في البورصة المصرية.