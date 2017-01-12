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بعد "ضبابية" سياسة ترمب.. هل تصدق التوقعات بقوة الدولار في 2017؟

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رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com عبد العظيم الأموي يشير إلى أن تأثير خطاب ترمب يوم أمس على الدولار والأسواق الأميركية لا يعدو كونه تأثيرا "مؤقتاً"، والتعويل يبقى على إعلان تفاصيل الخطط المستقبلية في خطاب التنصيب في 20 يناير.

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