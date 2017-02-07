شركات الحديد المصرية.. كيف تواجه إغراق السوق المحلية؟ آخر تحديث: الثلاثاء 10 جمادي الأول 1438 هـ - 07 فبراير 2017 KSA 16:16 - GMT 13:16 تارخ النشر: الثلاثاء 10 جمادي الأول 1438 هـ - 07 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شركات الحديد المصرية.. كيف تواجه إغراق السوق المحلية؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محلل قطاع التشييد ومواد البناء لشركة فاروس القابضة مارك أديب، للحديث عن الشركات وقطاع البناء في مصر