إقبال كبير على الاكتتاب بمطاعم ريدان وباعظيم التجارية آخر تحديث: الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017 KSA 17:23 - GMT 14:23 تارخ النشر: الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إقبال كبير على الاكتتاب بمطاعم ريدان وباعظيم التجارية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الرئيس التنفيذي لدى الاستثمار كابيتال هشام أبو جامع، للحديث عن اكتتابي باعظيم التجارية ومطابخ ومطاعم ريدان