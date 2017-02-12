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إقبال كبير على الاكتتاب بمطاعم ريدان وباعظيم التجارية

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مقابلة مع الرئيس التنفيذي لدى الاستثمار كابيتال هشام أبو جامع، للحديث عن اكتتابي باعظيم التجارية ومطابخ ومطاعم ريدان

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