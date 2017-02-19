ماذا قال ابنا ترمب عن دولة الإمارات بافتتاح ملعب الغولف؟

حل دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب، ابنا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضيفي شرف، السبت، في حفل افتتاح ملعب للغولف في دبي يحمل اسم الرئيس الأميركي في أول مشروع عقاري له يعلن عن افتتاحه منذ توليه منصبه.

وأشاد ترمب الابن وهو يتحدث على منصة أمام النادي المقام في "ترمب انترناشونال غولف كلوب دبي" بالتنمية التي تشهدها دولة الإمارات حليفة الولايات المتحدة، التي تعد مركزا للتجارة العالمية والنقل والسياحة.

وقال "الرؤية التي لا يصدقها (عقل) التي وضعها الشيخ محمد لهذا البلد.. كانت ملهمة للغاية"، في إشارة إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها وحاكم إمارة دبي.