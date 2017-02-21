تراجع مؤشر دبي للجلسة الثالثة وسهم أرابتك يواصل نزيف الخسائر آخر تحديث: الثلاثاء 24 جمادي الأول 1438 هـ - 21 فبراير 2017 KSA 18:11 - GMT 15:11 تارخ النشر: الثلاثاء 24 جمادي الأول 1438 هـ - 21 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تراجع مؤشر دبي للجلسة الثالثة وسهم أرابتك يواصل نزيف الخسائر PDF اطبع حجم الخط محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية للتحدث عن تداولات أسواق "الإمارات".