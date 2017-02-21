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تراجع مؤشر دبي للجلسة الثالثة وسهم أرابتك يواصل نزيف الخسائر

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محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية للتحدث عن تداولات أسواق "الإمارات".

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