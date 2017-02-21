جورج سورس يتربع على عرش المراهنات في سوق الـForex

تشهد اسواق المال مراهنات ومضاربات قد تعود على المستثمرين بأرباح خيالية، إذا ما استطاع المستثمر قراءة الأوضاع المالية وتحليلها وتوقع الأحداث، ما يتطلب حنكة ومهارة، وجرأة في المقام الأوّل. ثلاث قصص لثلاثة مغامرين لا بدّ لأي متداول في أسواق العملات أن يعرفها، لعلّة يمتلك الجرأة لتكرار إحداها.

