عقود الخام تواصل تحقيق المكاسب مع التفاؤل بنجاح اتفاق أوبك آخر تحديث: الثلاثاء 24 جمادي الأول 1438 هـ - 21 فبراير 2017 KSA 11:56 - GMT 08:56 تارخ النشر: الثلاثاء 24 جمادي الأول 1438 هـ - 21 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عقود الخام تواصل تحقيق المكاسب مع التفاؤل بنجاح اتفاق أوبك PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عبدالحميد العوضي، خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط للحديث عن مستقبل أسعار الطاقة بعد اتفاق أوبك