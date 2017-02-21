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عقود الخام تواصل تحقيق المكاسب مع التفاؤل بنجاح اتفاق أوبك

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مقابلة مع عبدالحميد العوضي، خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط للحديث عن مستقبل أسعار الطاقة بعد اتفاق أوبك

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