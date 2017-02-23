محضر الفدرالي يدعم احتمال رفع الفائدة قريبا فهل يكون في مارس؟

26 جمادي الأول 1438 هـ -

26 جمادي الأول 1438 هـ -

عمرو عبده رئيس Worldwide Market في الشرق الاوسط وافريقيا يقول إن تزايد نموذج "الشعبوية" في فرنسا سيؤثر كثيرا علي اليورو.