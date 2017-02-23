محضر الفدرالي يدعم احتمال رفع الفائدة قريبا فهل يكون في مارس؟ آخر تحديث: الخميس 26 جمادي الأول 1438 هـ - 23 فبراير 2017 KSA 17:16 - GMT 14:16 تارخ النشر: الخميس 26 جمادي الأول 1438 هـ - 23 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محضر الفدرالي يدعم احتمال رفع الفائدة قريبا فهل يكون في مارس؟ PDF اطبع حجم الخط عمرو عبده رئيس Worldwide Market في الشرق الاوسط وافريقيا يقول إن تزايد نموذج "الشعبوية" في فرنسا سيؤثر كثيرا علي اليورو.