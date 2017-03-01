بعد شهرين من التراجع.. إقراض المصارف السعودية يعود للنمو في يناير آخر تحديث: الأربعاء 2 جمادي الثاني 1438 هـ - 01 مارس 2017 KSA 16:59 - GMT 13:59 تارخ النشر: الأربعاء 2 جمادي الثاني 1438 هـ - 01 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد شهرين من التراجع.. إقراض المصارف السعودية يعود للنمو في يناير PDF اطبع حجم الخط تركي فدعق مدير ادارة الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد المالية يشرح أسباب تباطؤ نمو قروض المصارف للقطاع الخاص بالسعودية.