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بعد شهرين من التراجع.. إقراض المصارف السعودية يعود للنمو في يناير

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تركي فدعق مدير ادارة الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد المالية يشرح أسباب تباطؤ نمو قروض المصارف للقطاع الخاص بالسعودية.

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