تراجع نسبي للتكهنات برفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل آخر تحديث: الاثنين 7 جمادي الثاني 1438 هـ - 06 مارس 2017 KSA 12:00 - GMT 09:00 تارخ النشر: الاثنين 7 جمادي الثاني 1438 هـ - 06 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تراجع نسبي للتكهنات برفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل PDF اطبع حجم الخط وائل حماد مدير تطوير الاعمال لدى ICM Capital يشير إلى ترقب بيانات الوظائف والتضخم قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.