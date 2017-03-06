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تراجع نسبي للتكهنات برفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل

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وائل حماد مدير تطوير الاعمال لدى ICM Capital يشير إلى ترقب بيانات الوظائف والتضخم قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

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