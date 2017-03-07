الأسهم القطرية الأكثر خسارة بين أسواق الخليج في جلسة اليوم آخر تحديث: الثلاثاء 8 جمادي الثاني 1438 هـ - 07 مارس 2017 KSA 16:17 - GMT 13:17 تارخ النشر: الثلاثاء 8 جمادي الثاني 1438 هـ - 07 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأسهم القطرية الأكثر خسارة بين أسواق الخليج في جلسة اليوم PDF اطبع حجم الخط محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار للتحدث عن التداولات في السوق السعودية لجلسة اليوم.