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الأسهم القطرية الأكثر خسارة بين أسواق الخليج في جلسة اليوم

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محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار للتحدث عن التداولات في السوق السعودية لجلسة اليوم.

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