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كيف ستتجنب بريطانيا فقدان ملايين الجنيهات بالميزانية الحالية؟

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مقابلة مع عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com، يتحدث خلالها حول توقعات الميزانية البريطانية.

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