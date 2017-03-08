كيف ستتجنب بريطانيا فقدان ملايين الجنيهات بالميزانية الحالية؟ آخر تحديث: الأربعاء 9 جمادي الثاني 1438 هـ - 08 مارس 2017 KSA 15:55 - GMT 12:55 تارخ النشر: الأربعاء 9 جمادي الثاني 1438 هـ - 08 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ستتجنب بريطانيا فقدان ملايين الجنيهات بالميزانية الحالية؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com، يتحدث خلالها حول توقعات الميزانية البريطانية.