عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

كيف سينعكس رفع الفائدة الاميركية على البنوك السعودية؟

رابط مختصر

ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية للتحدث عن تداعيات رفع الفائدة الأميركية المرتقب على أرباح البنوك السعودية.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر