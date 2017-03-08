كيف سينعكس رفع الفائدة الاميركية على البنوك السعودية؟ آخر تحديث: الأربعاء 9 جمادي الثاني 1438 هـ - 08 مارس 2017 KSA 11:44 - GMT 08:44 تارخ النشر: الأربعاء 9 جمادي الثاني 1438 هـ - 08 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف سينعكس رفع الفائدة الاميركية على البنوك السعودية؟ PDF اطبع حجم الخط ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية للتحدث عن تداعيات رفع الفائدة الأميركية المرتقب على أرباح البنوك السعودية.