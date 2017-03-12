استبعاد هبوط الذهب إلى مستويات متدنية رغم قرب رفع الفائدة آخر تحديث: الأحد 13 جمادي الثاني 1438 هـ - 12 مارس 2017 KSA 16:11 - GMT 13:11 تارخ النشر: الأحد 13 جمادي الثاني 1438 هـ - 12 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استبعاد هبوط الذهب إلى مستويات متدنية رغم قرب رفع الفائدة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، للحديث حول أداء أسواق المعادن النفيسة.