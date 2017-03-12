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استبعاد هبوط الذهب إلى مستويات متدنية رغم قرب رفع الفائدة

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مقابلة مع رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، للحديث حول أداء أسواق المعادن النفيسة.

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