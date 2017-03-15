عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

سيولة كبيرة رفعت الطلب على إصدار الكويت من السندات الدولية

رابط مختصر

مقابلة مع زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال، للحديث حول إصدارات السندات في المنطقة العربية.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر