سيولة كبيرة رفعت الطلب على إصدار الكويت من السندات الدولية آخر تحديث: الأربعاء 16 جمادي الثاني 1438 هـ - 15 مارس 2017 KSA 16:45 - GMT 13:45 تارخ النشر: الأربعاء 16 جمادي الثاني 1438 هـ - 15 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سيولة كبيرة رفعت الطلب على إصدار الكويت من السندات الدولية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال، للحديث حول إصدارات السندات في المنطقة العربية.