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كيف ستتأثر أسواق الخليج بالرفع المتوقع للفائدة غداً؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع وائل عبدالرسول مسؤول الوساطة الدولية لدى United Securities للحديث عن الأسواق الخليجية


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