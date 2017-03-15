كيف ستتأثر أسواق الخليج بالرفع المتوقع للفائدة غداً؟ آخر تحديث: الأربعاء 16 جمادي الثاني 1438 هـ - 15 مارس 2017 KSA 11:47 - GMT 08:47 تارخ النشر: الأربعاء 16 جمادي الثاني 1438 هـ - 15 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ستتأثر أسواق الخليج بالرفع المتوقع للفائدة غداً؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع وائل عبدالرسول مسؤول الوساطة الدولية لدى United Securities للحديث عن الأسواق الخليجية