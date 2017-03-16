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ارتفاع الدولار يعزز دخول الأجانب ويرفع مؤشر بورصة مصر

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مقابلة مع مدير تداول المؤسسات المحلية في شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، محمد كمال للحديث عن أداء البورصة المصرية.

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