ارتفاع الدولار يعزز دخول الأجانب ويرفع مؤشر بورصة مصر آخر تحديث: الخميس 17 جمادي الثاني 1438 هـ - 16 مارس 2017 KSA 14:28 - GMT 11:28 تارخ النشر: الخميس 17 جمادي الثاني 1438 هـ - 16 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتفاع الدولار يعزز دخول الأجانب ويرفع مؤشر بورصة مصر PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع مدير تداول المؤسسات المحلية في شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، محمد كمال للحديث عن أداء البورصة المصرية.