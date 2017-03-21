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مصارف لبنان تعارض الضرائب الجديدة وتحذر من أثرها على نمو الودائع

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كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل يؤكد أن رفع الضريبة على فوائد الودائع سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد اللبناني.

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