مصارف لبنان تعارض الضرائب الجديدة وتحذر من أثرها على نمو الودائع آخر تحديث: الثلاثاء 22 جمادي الثاني 1438 هـ - 21 مارس 2017 KSA 15:45 - GMT 12:45 تارخ النشر: الثلاثاء 22 جمادي الثاني 1438 هـ - 21 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصارف لبنان تعارض الضرائب الجديدة وتحذر من أثرها على نمو الودائع PDF اطبع حجم الخط كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل يؤكد أن رفع الضريبة على فوائد الودائع سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد اللبناني.